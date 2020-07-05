Хорнер: Хэмилтону стоит принести извинения

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию Александера Албона и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Австрии. Напомним, авария лишила Албона возможности побороться за победу, а вскоре Александер сошёл из-за технических проблем.



«Он выполнил свою работу, обгон был сделан. О каком безопасном обгоне может идти речь? Льюис должен был пропустить Алекса, а мы должны были воспользоваться преимущсетвом в сцеплении в повороте. Алекс так и сделал. Это была ошибка Льюиса и ему следует принести извинения», — приводит слова Кристиана Хорнера BBC.



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал первым в карьере.