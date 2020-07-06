Бинотто: думаю, Феттель осознаёт, что его разворот и контакт не порадовали меня

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подвёл итоги Гран-при Австрии для Себастьяна Феттеля. В гонке четырёхкратного чемпиона мира развернуло, однако он сумел финишировать в очковой зоне, набрав 1 балл в зачёт чемпионата мира за 10-е место.



«Это была не лучшая гонка Себастьяна. Полагаю, ему было неудобно с машиной и балансом. Он сказал, что болид потерял управляемость по сравнению с пятницей.

Его разворот и контакт, конечно же, не порадовали меня, думаю, что он прекрасно осознаёт этот факт. Это очень разочаровывает, потому что сегодня мы могли набрать важные очки, особенно когда наши прямые конкуренты их недосчитались», — отметил после гонки Бинотто.

Напомним, что напарник Феттеля — Шарль Леклер занял второе место в гонке.