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Ф-1 показала бурные эмоции Норриса и «Макларена» в момент, когда они вырвали подиум

Ф-1 показала бурные эмоции Норриса и «Макларена» в момент, когда они вырвали подиум
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала эмоциональное видео, в котором показала реакцию Ландо Норриса и команды «Макларен» в момент финиша Гран-при Австрии, когда им удалось отыграть отставание от Льюиса Хэмилтона в борьбе за подиум.

В ходе гонки Хэмилтон был оштрафован за столкновение с Александером Албоном и к его итоговому результату добавили 5 секунд. Норрис на заключительном круге смог отыграть гандикап и приблизиться к британцу на необходимый для подиума интервал.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Для Норриса этот подиум стал первым за карьеру в Формуле-1.

Напомним, Гран-при Австрии выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог финишировать, однако был классифицирован на 12-й позиции.

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