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Смоляр: на старте немного ошибся со сцеплением. Не заглох, но потерял несколько позиций

Смоляр: на старте немного ошибся со сцеплением. Не заглох, но потерял несколько позиций
Авто / Младшие серии 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал, как для него сложилась вторая гонка Формулы-3 в Австрии, где он занял седьмое место после старта со второй позиции.

«На старте второй гонки я немного ошибся со сцеплением. К счастью, не заглох, но потерял несколько позиций. В целом, я считаю, в воскресенье у нас был хороший темп. После первой гонки мы с инженером много разбирали телеметрию, и это дало результат на следующий день.

Конечно, разница между Формулой-3 и Еврокубком Формулы «Рено» огромная. До первой гонки я даже не представлял, какая сильная здесь конкуренция. Мне кажется, на данный момент в этом чемпионате очень сильный состав, с большим количеством талантливых и очень быстрых ребят. Здесь много участников – 30 машин, и конкуренция крайне высокая. Конечно, всё дело в привычке, накате. И могу сказать, что со второй гонки начинаю потихоньку осваиваться здесь.

В предстоящие три дня до следующего этапа планирую отдохнуть и поддерживать себя в тонусе. Всё-таки у нас много уик-эндов подряд, и нужно сохранять силы и накапливать их. Поэтому никаких сильных тренировок, которые обычно были в межсезонье. Сейчас достаточно небольшой пробежки, разминки, упражнений на координацию», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».

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