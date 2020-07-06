Бинотто – о скорости «Феррари»: я очень разочарован и удивлён. У нас пока нет ответа

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто проанализировал проблемы болидов «Скудерии» на Гран-при Австрии и заявил, что команде не удастся решить их в ближайшее время.



«Если мы абстрагируемся от нашей скорости в Австрии в прошлом году и посмотрим на времена Себастьяна и Шарля в квалификации, то результату поула мы проигрываем секунду. Семь-восемь десятых — на прямых. Это означает, что мы ещё на две десятых отстаём в поворотах. Наш болид получился не таким, как ожидалось. Но если с «держаком» вопрос можно решить, то скорость на прямых – наша главная проблема. Нам нужно всё проанализировать. Я очень разочарован и удивлён этой разницей. У нас пока нет ответа.



Обновление для Гран-при Венгрии точно не решит наших проблем на прямых. В этом направлении мы не ждём перемен в ближайшее время. Конечно, по сравнению с предыдущим годом общая производительность силовой установки упала, но не думаю, что разница, которую мы видим, заключается в самом двигателе», — цитирует Бинотто FormulaSpy.

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