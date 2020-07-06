Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео схода Даниила Квята на Гран-при Австрии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео эпизода схода российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Австрии.



Напомним, Даниил перед своим сходом стал участником инцидента с Эстебаном Оконом. В одном из эпизодов Окон достаточно жёстко оттеснил Квята за пределы трассы, в результате чего на болиде «Альфа Таури» были повреждены переднее антикрыло и подвеска. Это привело к проколу колеса и сходу с дистанции. Несмотря на это, Квят всё же был классифицирован в гонке на 12-й позиции.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, Гран-при Австрии выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье место и первый в карьере подиум – у Ландо Норриса из «Макларена».