Брандл: Албон хотел славы, но Хэмилтон получил заслуженный штраф

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о столкновении Льюиса Хэмилтона и Александера Албона на Гран-при Австрии.
«Хэмилтон не поворачивал руль, но он ускорялся, смещаясь вниз по склону внутри поворота, и на его пути возник болид «Ред Булл». Это был относительно рискованный маневр со стороны Албона, особенно если учесть, что у Льюиса было не лучшее сцепление шин.
Немного терпения, и у Алекса была бы более выгодная позиция, чтобы пройти Льюиса на прямой с помощью DRS. Но Албон — гонщик и хотел славы. Он мог посоперничать с Боттасом, если бы не этот контакт. Льюис же получил штраф, который был достаточно заслужен», — цитирует Брандла Sky Sports.
Напомним, после столкновения на «Ред Булл Ринге» Албон откатился в конец пелотона, а позже был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с силовой установкой. Хэмилтон продолжил движение, но получил штраф – к его итоговому времени добавили 5 секунд. Это лишило британца возможности подняться на подиум.
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