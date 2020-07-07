Ферстаппен: теперь достичь чемпионского титула будет намного сложнее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его шансы на чемпионский титул заметно снизились после первой гонки сезона, в которой он вынужден был сойти с дистанции из-за проблем с болидом.



«Теперь после первой гонки будет намного сложнее достичь главной цели – чемпионского титула. Если уж этому суждено произойти, то это обязательно случится. Но теперь всё будет гораздо сложнее. Конечно, ещё ничего не закончилось, но мы должны набрать много очков во второй гонке.

Поломки всегда случаются, но с меньшим количеством гонок в календаре ситуация действительно выглядит печально. Я шёл вторым на другой стратегии. Это была прекрасная возможность. Вы видели, как много всего произошло в гонке, так что, пожалуй, теперь это не имеет большого значения.

Скорость была неплохой, но мы хотим её ещё улучшить. «Мерседес» по-прежнему слишком быстр на отдельно взятом круге. Моя стратегия с более жёсткой резиной на старте первой гонки было лучше. Но нужно найти ещё возможность прибавить перед вторым уик-эндом в Австрии», — цитирует Ферстаппена GrandPX.