Палмер: Хэмилтону следует беспокоиться из-за темпа Боттаса. Мы видим тень 2016 года

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мыслями об итогах Гран-при Австрии, отметив, что темп пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса должен беспокоить его напарника Льюиса Хэмилтона. Палмер намекнул, что борьба Боттаса и Хэмилтона в 2020 году может перерасти в противостояние, которое происходило между Льюисом и Нико Росбергом в 2016 году.

«Хэмилтону следует беспокоиться из-за темпа Боттаса. Гонка на этой же трассе пройдёт через несколько дней, и за это время Льюису нужно прибавлять. Он не показывал темп, которого было бы достаточно для победы. Сейчас Хэмилтон отстаёт от Валттери на тринадцать очков. Если не выиграет в следующий раз, а Боттас снова его опередит, расстояние между ними может увеличиться до 20 очков. Конечно, это не критическое отставание, но для такого короткого сезона, можно сказать, мы видим тень 2016 года», — приводит слова Палмера GPblog.