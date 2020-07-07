Феттель после новости об уходе из «Феррари» сразу позвонил Марко

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что после разговора с руководителем «Скудерии» Маттиа Бинотто, после которого стало ясно, что немец покинет Маранелло, он сразу же позвонил советнику «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко.
«Честно говоря, после разговора с Бинотто я сразу же позвонил Хельмуту Марко. Нет, я не спрашивал о возможном месте в команде. Просто я с ним хорошо лажу и мы общаемся много лет. Попросил у него совета, и мы очень долго говорили. Посмотрим, чем закончится вся эта история», — приводит слова Феттеля SoyMotor.
Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020. «Скудерия» уже объявила, что его место займёт действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Ранее появилась информация, что совет директоров компании Daimler, владеющей командой Формулы-1 «Мерседес», настаивает на заключении контракта с Феттелем на 2021 год.
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