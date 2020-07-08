Бывший босс Норриса: Ландо — очевидный наследник короны Льюиса

Босс знаменитой команды «Карлин» Тревор Карлин поделился мыслями о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе, который, выступая в младших сериях, защищал цвета его команды. По словам Карлина, молодой гонщик является преемником шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и в скором времени получит статус лучшего британца в Формуле-1.

«Ландо — очевидный наследник короны Льюиса как главного британского гонщика,. Когда Льюис добьётся всего, что нужно, и завершит карьеру, то Ландо встанет у руля. Ему нужна подходящая техника, но «Макларен» добился потрясающих шагов вперёд за последние несколько месяцев, так что кто знает, не смогут ли они стать действительно грозной силой ещё через 12 месяцев? Ландо всё делает правильно, результаты приходят, и я очень горд за него», — приводит слова Карлина The Sun.