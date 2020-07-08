Ламмерс предложил ввести в Ф-1 революционное правило после аварии Хэмилтона и Албона

Руководитель Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс после инцидента между Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») и Александером Албоном («Ред Булл») на первой гонке сезона предложил ввести в Формуле-1 новое правило. Его суть заключается в том, что признанный виновным в аварии пилот должен обменяться очками с пострадавшим.



«По моему мнению, Хэмилтон вообще не должен был быть наказан. Между двумя пилотами произошёл гоночный инцидент. Албон двигался по внешней траектории, вы знаете, что в такой ситуации полностью зависите другого гонщика. В подобных ситуациях может произойти контакт.

Но, если вы решаете вынести участнику штраф, это должно быть хорошее наказание. Льюис пересекает финишную черту и получает дополнительные пять секунд за то, что фактически разрушил гонку Албону.

Было бы лучше, если признанные виновными пилоты обменивались набранными очками с теми, кто пострадал от их действий. Таким образом, гонщики заранее будут знать, что лишатся баллов, если сделают что-то не так. Это саморегулирующийся процесс, который создаёт гораздо больше взаимного уважения на трассе», — приводит слова Ламмерса GPblog.