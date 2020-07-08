Хэмилтон рассказал, что его знаменитый бульдог стал веганом

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился с болельщиками новостью о том, что его знаменитый бульдог по кличке Роско вслед за хозяином стал полноценным веганом.
«Привет, ребята, теперь Роско полностью веган. С тех пор его шерсть стала намного мягче, его опухшие лапы зажили, он больше не хромает от боли при артрите, и у него нормализовалось дыхание. Я очень доволен результатом, и он тоже», — написал Льюис в «инстаграме» своих собак.
Роско стал самой известной собакой в Формуле-1, когда Хэмилтон начал брать его на Гран-при. При этом пёс летал на частном самолёте британца. У аккаунта Roscoe & Coco Hamilton в «Инстаграме» 178 тыс. подписчиков. В середине июня Льюис сообщил, что его вторая собака по кличке Коко умерла.
Фото: instagram.com/roscoelovescoco
Напомним, в первой гонке сезона-2020 Хэмилтон финишировал вторым, но после штрафа, полученного за инцидент с Александером Албоном, откатился на четвёртое место и лишился возможности подняться на подиум.
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