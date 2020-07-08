Сироткин проведёт сезон в GT World Challenge Europe Endurance Cup

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин в сезоне 2020 года примет участие в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup, сообщает пресс-служба программы. Сироткин будет выступать в классе Pro в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 GT3 Evo 2020 под номером 72. Напарники Сергея – итальянский пилот Давиде Ригон и испанский гонщик Мигель Молина, которые в 2019 году вместе с Михаилом Алёшиным стали серебряными призёрами Blancpain GT Series Endurance Cup.
Сироткин будет совмещать участие в этапах GT World Challenge Europe с ролью резервного пилота команды Формулы-1 «Рено» и руководителя академии картинга в рамках Академии SMP Racing.
«Я очень рад, что в этом году у меня будет полноценная гоночная программа в новой для меня серии GT World Challenge Europe за рулём Ferrari F488 GT3 Evo 2020 команды SMP Racing. Со своей стороны я крайне мотивирован сработаться с моими напарниками Мигелем Молиной и Давиде Ригоном и добиться максимально возможного результата. После первых тестов я очень доволен, как у меня складываются отношения со всем коллективом AF Corse, который обслуживает наш автомобиль. Я получил представление о поведении Ferrari F488 GT3 Evo 2020 и уверен, что быстро акклиматизируюсь в новой для себя среде. Надеюсь, начиная уже с первой гонки мы сможем бороться за самые высокие места. Спасибо SMP Racing, Ferrari и AF Corse за предоставленную возможность для продолжения моей спортивной карьеры. Это ещё один шаг на пути к реализации моих долгосрочных целей», — заявил Сироткин.
Календарь GT World Challenge Europe Endurance Cup в 2020 году:
25-26 июля – «3 часа Имолы» (Италия),
5-6 сентября – «6 часов Нюрбургринга» (Германия),
29-30 сентября – тесты перед гонкой «24 часа Спа» (Бельгия),
22-25 октября – «24 часа Спа» (Бельгия),
13-15 ноября – «1000 км Поль-Рикара» (Франция).
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