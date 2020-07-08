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«Ред Булл» показал аварию Албона и Хэмилтона с 360-градусной камеры

«Ред Булл» показал аварию Албона и Хэмилтона с 360-градусной камеры
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала видео аварии своего пилота Александера Албона с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на первом этапе сезона. Запись сделана с 360-градусной камеры, размещённой на болиде австрийской команды.

«Обзор с 360-градусной камеры показывает, насколько разочаровывающим был этот момент… Расправь локти в эти выходные, Алекс», — подписали видео в «Ред Булл».

Напомним, после столкновения Албон откатился в конец пелотона, а позже был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с силовой установкой. Хэмилтон продолжил движение, но получил штраф – к его итоговому времени добавили 5 секунд. Это лишило британца возможности подняться на подиум.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

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