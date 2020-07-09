Грожан ошеломлён потерей мощности двигателя «Феррари» по сравнению с 2019 годом

Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что был удивлён регрессом в работе двигателя «Феррари» по сравнению с минувшим сезоном. По словам француза, силовая установка сильно потеряла в мощности.

«Шокирован двигателем. Испробовав квалификационный режим, мы увидели, что мощность гораздо ниже, чем была в 2019 году. Намного ниже. В нынешнем году не планируем серьёзных обновлений болида, так что не стоит ждать большого прогресса. Но всё-таки это был первый уик-энд, попробуем поработать с настройками. У нас есть идеи, и посмотрим, сможем ли мы прибавить.

Как бы то ни было, полагаю, все работают на максимуме возможностей, чтобы в дальнейшем у нас было лучшее положение", — приводит слова француза The Race.