Леклер: будет плохим знаком, если обновления «Феррари» не заработают

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил мнение, что ближайшие обновления, которые «Скудерия» готовит для своих болидов, во многом станут определяющими.



«Мы установим на болид несколько обновлений. Но пока трудно сказать, какую прибавку они дадут. Надеемся, что новинки позволят нам вернуться в борьбу за подиум. Хотя в реальности это будет очень сложно, так как «Ред Булл» и «Мерседес» очень быстры.

Самое главное, чтобы эти обновления в принципе заработали надлежащим образом. Тогда мы получим подтверждение, что движемся в правильном направлении. Если нет, это будет плохим знаком. Но я уверен, что обновления добавят немного эффективности машине. Как много, это ещё предстоит выяснить. Посмотрим», — приводит слова Леклера RaceFans.