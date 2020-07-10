«Рейсинг Пойнт»: у нас нет места для Феттеля

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр заявил, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не рассматривается в качестве возможной замены одному из пилотов команды. По словам функционера, Серхио Перес и Лэнс Стролл ещё долго будут работать в «Рейсинг Пойнт».

Отметим, что это было сказано на следующий день после того, как сам же Зафнауэр не исключил варианта подписания контракта с Феттелем.

«Приятно, что нас связывают с четырёхкратным чемпионом мира. Возможно, это происходит потому, что мы стали немного быстрее. Как бы то ни было, у наших пилотов долгосрочные контракты, так что логично говорить, что у нас нет места», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.

Напомним, Феттель покинет «Феррари» по завершении сезона-2020.