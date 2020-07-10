Хэмилтон предупредил «Ред Булл», что с ним не сработают «игры разума»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не уверен, что руководство «Ред Булл» намеренно постоянно подаёт протесты, пытаясь выбить британца из колеи. Вместе с тем он подчеркнул, что, даже если это и так, на него не подействуют попытки вести «игры разума».
«Я не могу отвечать за них, и мне сложно сказать, ведут ли они игры разума. Если бы они знали меня лучше, то понимали бы, что такое со мной не сработает. Как бы то ни было, думаю, что в итоге они усвоят этот урок», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Напомним, на Гран-при Австрии «Ред Булл» сначала подал протест на использование «Мерседесом» системы DAS, новинки, легальность которой оспаривалась. А в день гонки протест от «Ред Булл» по поводу ситуации в квалификации привёл к тому, что Хэмилтон потерял три места на стартовой решётке.
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