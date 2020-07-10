Норрис объяснил штраф глупой ошибкой и пожаловался на странную боль в спине

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал грядущую потерю трёх мест на стартовой решётке Гран-при Штирии за обгон под жёлтыми флагами и рассказал о внезапной проблеме со спиной во время пятничных тренировок.
«Сейчас я в порядке, могу ходить, но, когда управляю машиной, что-то причиняет мне серьёзную боль, особенно в скоростных поворотах и когда торможу. Поговорил со своим специалистом, он попробовал выяснить, в чём дело, но какой-то очевидной причины нет. Я принял обезболивающие и так далее, но сегодня это мне мешало. Это разочаровывает. Не был уверен в машине в плане максимальной атаки. Надеюсь, мы устраним эту проблему и будем готовы. Пришлось сократить количество кругов, чтобы удостовериться, что буду в порядке в субботу и воскресенье. Так что всё прошло не так плавно, как на прошлой неделе.
Штраф? Если честно, это моя ошибка. Я находился на быстром круге, а два парня спереди — на круге выезда из боксов или круге охлаждения шин. Я замедлился при жёлтом флаге, что и должен был сделать, но все равно объехал двух других парней. Моя ошибка. Довольно глупая», — приводит слова Норриса F1i.
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