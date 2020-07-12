Формула-1. Гран-при Штирии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Сегодня, 12 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится гонка второго этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Штирии.



После первого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не набрал ни одного очка и находится в общем зачёте на 12-й позиции.



Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Штирии — 2020. Онлайн-трансляция гонки