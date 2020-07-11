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Формула-2. Австрия. Первая гонка. Онлайн-трансляция

Формула-2. Австрия. Первая гонка. Онлайн-трансляция
Авто / Младшие серии 0

Сегодня, 11 июля, состоится основная гонка второго этапа Формулы-2 в сезоне-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Ред Булл Ринг» в Австрии. Начало гонки запланировано на 17:45 по московскому времени. В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман.

Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за эпидемии коронавируса. «Ред Булл Ринг» принимает два этапа Формулы-2 подряд.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:

Формула-2. Австрия. Первая гонка. Текстовая трансляция.

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