Формула-2. Австрия. Первая гонка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 11 июля, состоится основная гонка второго этапа Формулы-2 в сезоне-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Ред Булл Ринг» в Австрии. Начало гонки запланировано на 17:45 по московскому времени. В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман.
Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за эпидемии коронавируса. «Ред Булл Ринг» принимает два этапа Формулы-2 подряд.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:
Формула-2. Австрия. Первая гонка. Текстовая трансляция.
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