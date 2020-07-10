Леклер оценил обновления «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Штирии и оценил новинки, привезённые командой на второй этап чемпионата мира. Монегаск посетовал, что болиду по-прежнему не хватает скорости на прямых, однако он удовлетворён обновлениями.
«Непростой день. С другой стороны, мне кажется, нам удалось обнаружить кое-что при работе с полными баками. Посмотрим, сможем ли завтра или послезавтра отыграться на круге с полными и пустыми баками, всё зависит от погоды.
Нужно поработать с обновлениями, чтобы они заработали по-настоящему. Но у них есть потенциал, нам просто необходимо продолжить работу. Да, мы по-прежнему страдаем от слабой скорости на прямых, это стало причиной проблем в минувшей гонке. Но работаем изо всех сил и надеемся, что в течение нескольких гонок всё изменится", — приводит слова Леклера GPToday.
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