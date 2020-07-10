Квят — о Гран-при Штирии: чтобы мы боролись за топ-10, должно случиться что-то странное

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят невысоко оценивает перспективы команды в предстоящий уик-энд. По словам россиянина, чтобы обзавестись зачётными баллами на Гран-при Штирии, ему и Пьеру Гасли придётся рассчитывать на необычный ход гонки.

«Не думаю, что в воскресенье мы сможем бороться за место в топ-10. Чтобы это случилось, должно произойти что-то странное. Если квалификация в субботу будет отменена и мы будем стартовать с нынешних позиций, у нас будет возможность побороться за очки», — сказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, если квалификация Гран-при Штирии будет отменена, Даниил Квят примет старт с двенадцатой позиции, а его напарник Пьер Гасли — с одиннадцатой.