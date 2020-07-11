Квалификация Гран-при Штирии начнётся на 46 минут позже запланированного

Начало первого сегмента квалификации Гран-при Штирии было отложено на 46 минут. Причиной этого стал сильный дождь, обрушившийся на Шпильберг.
Напомним, ранее из-за ливня была досрочно остановлена гонка Формулы-3, по результатам которой пилоты получили только половину очков — было пройдено лишь 14 кругов из 25 запланированных. После этого по той же причине была отменена третья тренировка.
В настоящий момент нет информации о том, когда именно начнётся квалификация.
Ранее гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил, что будет делать дирекция гонки в случае переноса квалификации. В случае если ливень не прекратится, заезды могут быть перенесены на утро воскресенья, а в случае если 12 июля квалификацию провести не удастся, стартовая решётка будет сформирована по итогам второй тренировки, лучшим в которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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