Албон взял на себя вину за слабый результат в квалификации

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Штирии. С учётом штрафа Ландо Норриса таиландец начнёт гонку шестым. Напарник Албона Макс Ферстаппен занял второе место.



«Определённо, с моей стороны выступление должно было быть лучше. Это была моя ошибка, я просто вылетел на финальном круге, когда трасса становилась лучше и быстрее. Если бы не это, мы могли бы стать третьими. Вероятно, в прошлый уик-энд я был чуть довольнее балансом машины, так что нам нужно поработать и всё изучить вечером.



Если говорить о воскресенье, наш гоночный темп такой же сильный, как на прошлой неделе, посмотрим, какие будут возможности. Нам нужно быть умными со стратегией, ведь каждый знает, чего ожидать после прошлого воскресенья. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».