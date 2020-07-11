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Ферстаппен не считает, что потерял поул из-за «дрифта» на последнем круге

Ферстаппен не считает, что потерял поул из-за «дрифта» на последнем круге
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал ошибку на последнем круге в квалификации Гран-при Штирии. Голландец шёл с улучшением результата, однако допустил занос в конце круга и прошёл финальный поворот боком.

«Как я понял, Себ заезжал в боксы. У меня из-за этого возникла недостаточная поворачиваемость, затем я вышел чуть широковато, заехал на выходе на бордюр и потерял машину. У меня был дрифт всеми четырьмя колёсами в последнем повороте. Но, в любом случае, круг не был достаточно хорошим, чтобы победить Льюиса.

Думаю, посуху у нас может быть хороший шанс. Посмотрим, как всё сложится. Считаю, машина в целом лучше, чем на прошлой неделе, так что с нетерпением жду воскресенья», — приводит слова Ферстаппена Crash.

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