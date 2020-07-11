Ферстаппен не считает, что потерял поул из-за «дрифта» на последнем круге
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал ошибку на последнем круге в квалификации Гран-при Штирии. Голландец шёл с улучшением результата, однако допустил занос в конце круга и прошёл финальный поворот боком.
«Как я понял, Себ заезжал в боксы. У меня из-за этого возникла недостаточная поворачиваемость, затем я вышел чуть широковато, заехал на выходе на бордюр и потерял машину. У меня был дрифт всеми четырьмя колёсами в последнем повороте. Но, в любом случае, круг не был достаточно хорошим, чтобы победить Льюиса.
Думаю, посуху у нас может быть хороший шанс. Посмотрим, как всё сложится. Считаю, машина в целом лучше, чем на прошлой неделе, так что с нетерпением жду воскресенья», — приводит слова Ферстаппена Crash.
- 11 июля 2020
-
22:18
-
22:14
-
22:03
-
21:58
-
21:49
-
21:40
-
21:34
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:46
-
20:38
-
19:59
-
19:44
-
19:15
-
19:03
-
18:53
-
18:26
-
18:17
-
18:06
-
17:55
-
16:36
-
15:30
-
15:30
-
14:15
-
14:03
-
13:08
-
12:12
-
11:10
-
10:00
-
09:59
- 10 июля 2020
-
23:45
-
22:59
-
22:33
-
21:47
Партнерский контент