Шварцман объяснил причины разворота на старте второй гонки Формулы-2

Российский гонщик Академии «Феррари» и «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал сход на старте второй гонки Формулы-2 в Австрии. Россиянина развернуло в первом повороте.
«Сегодня получился нерадостный день. Я чувствую себя очень виноватым перед командой, поскольку мы наверняка должны были набрать хорошие очки. К сожалению, я не прошел первый поворот, допустив ошибку. Возможно, я слишком сильно нажал на газ, когда шины еще оставались достаточно холодными. И всё произошло в одно мгновение. Я попробовал снова выжать сцепление, но было уже поздно.
Какой хороший день был вчера, и какой плохой сегодня – есть чему поучиться. Это доказывает, что ничто не дается легко, и ты должен просто продолжать работать и учиться, стараясь не совершать ошибок. В любом случае темп на протяжении всего уик-энда был отличный, и я хочу поблагодарить за это всю команду", — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
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