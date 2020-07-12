Ферстаппен: нам просто не хватает скорости

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020. Ферстаппен пришёл к финишу на третьей позиции.



«Я старался, но нам просто не хватает скорости. Я атаковал так сильно, как только мог. Когда Валттери пытался обогнать меня, я старался действовать так, чтобы осложнить ему задачу, но он в любом случае прошёл бы меня на следующем круге. По крайней мере это было весело, в то время как остальная гонка получилась довольно скучной. Я поднялся на подиум? и это здорово, но впереди у нас ещё много работы», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.



Напомним, победу в гонке одержал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас.