Ферстаппен: нам просто не хватает скорости
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020. Ферстаппен пришёл к финишу на третьей позиции.
«Я старался, но нам просто не хватает скорости. Я атаковал так сильно, как только мог. Когда Валттери пытался обогнать меня, я старался действовать так, чтобы осложнить ему задачу, но он в любом случае прошёл бы меня на следующем круге. По крайней мере это было весело, в то время как остальная гонка получилась довольно скучной. Я поднялся на подиум? и это здорово, но впереди у нас ещё много работы», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Напомним, победу в гонке одержал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас.
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