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Риккардо ожидал, что Стролл получит штраф за манёвр в конце гонки Гран-при Штирии

Риккардо ожидал, что Стролл получит штраф за манёвр в конце гонки Гран-при Штирии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги Гран-при Штирии и отметил, что Лэнс Стролл должен был получить штраф за свой манёвр в конце гонки.

«Во-первых, это был не обгон, он просто выдавил нас с трассы. Я всегда буду критиковать себя, я должен был захлопнуть калитку, но не ожидал от него такого хода — это было слишком отчаянно. Я ждал, что Ландо будет атаковать, думаю, что Строллу стоило попробовать сделать что-то, иначе Ландо просто обогнал бы его. Я вхожу в поворот, и в итоге мы почти не сталкиваемся, а Ландо проходит нас.

Я думаю, что мы вернём позицию от Стролла (комментарий был взят до решения стюардов. — Прим. „Чемпионата“), но очень обидно так закончить гонку», — приводит слова Риккардо Autosport.

Напомним, в итоге стюарды признали этот эпизод гоночным инцидентом и не наказали Стролла.

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