Дебютант Коул Кастер выиграл гонку с невероятным финишем на этапе NASCAR в Кентукки

Дебютант серии NASCAR Коул Кастер, выступающий за Stewart-Haas Racing, выиграл гонку NASCAR Quaker State 400 на трассе в Кентукки. Вторым финишировал представитель Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс-младший. Третьим стал пилот Wood Brothers Racing Мэтт Дибенедетто. Для Кастера это первая победа в NASCAR.
Более того, Коул впервые лидировал в гонке – четыре круга в начале заезда и один перед финишем.
Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Эрик Альмирола – 128 из 267. Он же выиграл и первый промежуточный финиш. Второй остался за Брэдом Кезеловски.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
Личный зачёт после 17 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 675 очков. Второе место занимает Кезеловски (587), третье — Райан Блэйни (580).
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