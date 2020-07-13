Марценко: Гасли по скорости сейчас немного быстрее Квята
Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко поделился мнением о выступлении российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на Грап-при Штирии, где он занял 10-е место.
«Даниил проехал неплохую гонку. Радует, что он заработал очки и обошёл напарника. Некую задачу-минимум он выполнил. Но всё же Гасли по скорости сейчас немного быстрее Квята. Так что Дане нужно быть чуть стабильнее и быстрее, чтобы сохранить за собой место в команде», — приводит слова Марценко Sportbox.
Напомним, победу в Гран-при Штирии одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник по команде Валттери Боттас. Призовую тройку замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Лучший круг в гонке показал Карлос Сайнс из «Макларена».
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