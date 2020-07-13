Сайнс объяснил, как плохой пит-стоп испортил его гонку

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от Гран-при Штирии. Испанец занял в гонке девятое место, но его результат мог быть лучше, если бы не заминка на пит-стопе.

«Очень разочаровывающая гонка для меня. Мы упустили большие очки из-за проблемы на пит-стопе. В первой части мне удавалось идти пятым. Темп был хорош, и я контролировал отрыв от соперников позади. К сожалению, мы провели плохой пит-стоп, это означало, что вернуться в гонку пришлось в трафике.

Мне пришлось слишком сильно атаковать в начале второго отрезка, чтобы попытаться восстановить разрыв, это истощило мою батарею и сократило срок жизни шин. Один из тех дней, когда всё идёт не так, как тебе хочется. Нужно перевернуть страницу и стать сильнее, но во второй австрийской гонке я упустил хорошее пятое место. Мы выигрываем и проигрываем как команда, поэтому на следующей неделе попытаемся дать бой в Венгрии», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».