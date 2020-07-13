Феттель: если бы меня беспокоили деньги, то сейчас у меня бы уже был подписанный контракт
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что финансовый вопрос для него не играет определяющей роли в вопросе продолжения карьеры.
«Я успел многого добиться в Формуле-1, так что сейчас моя цель в том, чтобы продолжать двигаться вперёд и добиться большего. Если бы меня беспокоили деньги, то сейчас у меня бы уже был подписанный контракт на следующий сезон. Я понимаю, что в прошлом добился успеха, но я осознаю и то, что мне повезло. Деньги для меня никогда не играли важной роли, и сейчас ничего не изменилось. Мне просто нужно найти вариант, который мне понравится. Если же я не смогу его найти, то мне нужно будет честно сказать себе, что пришло время уйти», — рассказал Себастьян Феттель в интервью ORF.
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