Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Эй, придурок, ты как?» Ферстаппен обратился к Хюлькенюергу в эфире немецкого телеканала

«Эй, придурок, ты как?» Ферстаппен обратился к Хюлькенюергу в эфире немецкого телеканала
Авто / Формула-1 0

Во время послегоночного интервью с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном для телеканала RTL репортёр Кай Эбель попросил голландского гонщика обратиться на нидерландском языке к одному из экспертом немецкого телевидения — бывшему пилоту Формулы-1 Нико Хюлькенбергу. Макс отреагировал достаточно неоднозначно.

«Эй, придурок, как дела?», — сказал Ферстаппен.

Хюлькенберг лишь посмеялся на такое обращение. Ферстаппен и Нико являются хорошими приятелями, так что подобное обращение со стороны Ферстаппена можно считать скорее дружеской подколкой, чем оскорблением.

Напомним, Хюлькенберг покинул чемпионат Формулы-1 по окончании сезона-2019. Ранее слухи связывали Хюлькенберга с возможной вакансией в «Ред Булл» именно в роли напарника Ферстаппена.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020