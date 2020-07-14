«Эй, придурок, ты как?» Ферстаппен обратился к Хюлькенюергу в эфире немецкого телеканала
Во время послегоночного интервью с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном для телеканала RTL репортёр Кай Эбель попросил голландского гонщика обратиться на нидерландском языке к одному из экспертом немецкого телевидения — бывшему пилоту Формулы-1 Нико Хюлькенбергу. Макс отреагировал достаточно неоднозначно.
«Эй, придурок, как дела?», — сказал Ферстаппен.
Хюлькенберг лишь посмеялся на такое обращение. Ферстаппен и Нико являются хорошими приятелями, так что подобное обращение со стороны Ферстаппена можно считать скорее дружеской подколкой, чем оскорблением.
Напомним, Хюлькенберг покинул чемпионат Формулы-1 по окончании сезона-2019. Ранее слухи связывали Хюлькенберга с возможной вакансией в «Ред Булл» именно в роли напарника Ферстаппена.
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