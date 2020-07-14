Хорнер: все должны быть обеспокоены темпом «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, подводя итоги Гран-при Штирии, отметил высокую скорость болидов «Рейсинг Пойнт», и выразил мнение, что конкурентам стоит остерегаться розовых болидов.
«Думаю, что все должны быть обеспокоены темпом «Рейсинг Пойнт». В некоторые моменты гонки Серхио Перес ехал быстрее, чем Валттери Боттас на «Мерседесе». Разница в шинах была всего один круг. Но Перес шёл на три или четыре десятых быстрее. Они показали очень впечатляющий темп. Александеру Албону пришлось очень хорошо пилотировать, чтобы удержать Серхио позади», — приводит слова Хорнера RaceFans.
Напомним, на Гран-при Штирии Перес финишировал шестым, непосредственно перед напарником Лэнсом Строллом. После гонки команда «Рено» подала протест о несоответствии регламенту болидов «Рейсинг Пойнт».
- 14 июля 2020
-
10:46
-
09:57
-
09:19
-
08:53
-
00:56
-
00:00
- 13 июля 2020
-
22:59
-
22:08
-
21:00
-
20:25
-
19:41
-
18:22
-
18:00
-
17:10
-
16:36
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
15:58
-
15:04
-
14:44
-
14:34
-
14:15
-
13:34
-
13:21
-
13:05
-
11:35
-
10:53
-
10:15
-
10:00
-
09:53
-
09:25
-
08:57
-
00:51
-
00:47