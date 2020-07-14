Хорнер: все должны быть обеспокоены темпом «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, подводя итоги Гран-при Штирии, отметил высокую скорость болидов «Рейсинг Пойнт», и выразил мнение, что конкурентам стоит остерегаться розовых болидов.



«Думаю, что все должны быть обеспокоены темпом «Рейсинг Пойнт». В некоторые моменты гонки Серхио Перес ехал быстрее, чем Валттери Боттас на «Мерседесе». Разница в шинах была всего один круг. Но Перес шёл на три или четыре десятых быстрее. Они показали очень впечатляющий темп. Александеру Албону пришлось очень хорошо пилотировать, чтобы удержать Серхио позади», — приводит слова Хорнера RaceFans.



Напомним, на Гран-при Штирии Перес финишировал шестым, непосредственно перед напарником Лэнсом Строллом. После гонки команда «Рено» подала протест о несоответствии регламенту болидов «Рейсинг Пойнт».