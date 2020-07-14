Бинотто могут уволить из «Феррари» уже в ближайшие недели, руководство нашло замену
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оказался на грани увольнения, сообщает Corriere della Sera. По информации источника, руководство компании в лице президента Джона Элканна и исполнительного директора Луи Камиллери готово заменить руководителя уже в ближайшие недели и даже нашло ему замену. Сменить Бинотто на посту руководителя команды Формулы-1 может нынешний руководитель программы итальянского концера в гонках GT Антонелло Колетта.
На Гран-при Штирии Себастьян Феттель и Шарль Леклер заняли в квалификации 10-е и 11-е места, после выбыли из гонки уже на первых кругах из-за последствий столкновения друг с другом.
После двух Гран-при «Феррари» набрала 19 очков, что более чем в четыре раза меньше, чем «Мерседес».
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