Квят похвалил команду за стратегию на Гран-при Штирии

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Штирии, который он закончил на десятой позиции и смог набрать первые очки в сезоне-2020.



«Я доволен гонкой. Она была сложной, но насыщенной. Я защитил свои позиции в борьбе с пилоами „Альфа Ромео“. Было нелегко удержать соперников позади всё время и в какой-то момент в конце гонки мы нашли хороший темп и я смог увеличить преимущество. Я счастлив заработать это очко и доволен своим выступлением. Как команда мы подготовили действительно хорошую стратегию и смогли выжать максимум из машины», — рассказал Даниил Квят в очередном выпуске видеоблога команды «Альфа Таури».



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал его партнёр по команде Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.