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В «Феррари» заявили, что «Мерседес» слишком много думает о собственных интересах в Ф-1

В «Феррари» заявили, что «Мерседес» слишком много думает о собственных интересах в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Отношения между «Феррари» и «Мерседесом» в последнее время стали очень напряжёнными. Недавно Тото Вольф заявил, что его команда ждёт разъяснений от ФИА по тайной сделке федерации со «Скудерией», касающейся возможных нарушений с силовой установкой итальянской команды в 2019 году. В ответ на это руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто раскритиковал «Мерседес» за блокирование инициативы с квалификационными гонками.

«Надеюсь, что не только «Феррари» будет идти на компромиссы. Я был разочарован тем, что идея с квалификационными гонками была отклонена. Убеждён, если бы каждый смотрел только на свои собственные преимущества, многие из решений, которые мы приняли во время пандемии, были невозможны.

Нам было нелегко принять сокращение бюджетов, но «Феррари» действовала очень ответственно, потому что это важно для спорта и небольших команд», — цитирует Бинотто GPblog.

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