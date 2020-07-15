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ESPN: «Астон Мартин» подтвердит Феттеля 2 августа, менеджер Переса ищет варианты в Ф-1

ESPN: «Астон Мартин» подтвердит Феттеля 2 августа, менеджер Переса ищет варианты в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Джулиан Якоби, агент пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, начал прорабатывать варианты для продолжения карьеры клиента, сообщает мексиканский ESPN.

Кроме того, по информации источника, 2 августа в Сильверстоуне «Астон Мартин» объявит о подписании контракт с Себастьяном Феттелем.

Накануне издание Bild сообщило, что Феттель может заменить в гоночном коллективе Лоуренса Стролла мексиканца Серхио Переса. В его контракте есть пункт, согласно которому соглашение может быть выкуплено до 31 июля, если команда примет решение об увольнении пилота. Она будет обязана принять решение до конца месяца и выплатить ему многомиллионную неустойку.

Ранее стало известно, что Лоуренс Стролл уже мог предложить готовый контракт Феттелю.

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