Брандл прокомментировал ситуацию между Риккардо и Оконом в «Рено»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл раскритиковал пилота «Рено» Эстебана Окона за то, что тот сдерживал более быстрого напарника Даниэля Риккардо на Гран-при Штирии.



Австралиец в ходе гонке спросил «Рено», не пропустит ли его Окон, но приказа из боксов так и не последовало.

«В «Рено» столкнулись с ситуацией, когда связанный контрактом с «Маклареном» Риккардо действительно должен получать поддержку от напарника. Из-за того что Окон сдерживал Даниэля, австралиец потерял время, которое позже в гонке мог бы использовать с большей пользой. Тот факт, что никакого приказа от команды не поступало, обсуждался за закрытыми дверями. Но Окон должен был понять, что ему следовало действовать по-другому.

Эстебан — потрясающий боец, но, как и во времена в «Форс Индии», он должен осознать, что работа на команду не является слабостью. Это зрелость, в которой могут быть заинтересованы топ-коллективы. Именно это должен добавить Окон в свою систему приоритетов, а не думать лишь о себе, что в конечном счёте может ему навредить.

Они сдерживали друг друга. Скорее всего, это будет длиться весь сезон во время важной борьбы с «Маклареном» и «Рейсинг Пойнт», — цитирует Брандла GPblog.