Брандл прокомментировал ситуацию между Риккардо и Оконом в «Рено»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл раскритиковал пилота «Рено» Эстебана Окона за то, что тот сдерживал более быстрого напарника Даниэля Риккардо на Гран-при Штирии.
Австралиец в ходе гонке спросил «Рено», не пропустит ли его Окон, но приказа из боксов так и не последовало.
«В «Рено» столкнулись с ситуацией, когда связанный контрактом с «Маклареном» Риккардо действительно должен получать поддержку от напарника. Из-за того что Окон сдерживал Даниэля, австралиец потерял время, которое позже в гонке мог бы использовать с большей пользой. Тот факт, что никакого приказа от команды не поступало, обсуждался за закрытыми дверями. Но Окон должен был понять, что ему следовало действовать по-другому.
Эстебан — потрясающий боец, но, как и во времена в «Форс Индии», он должен осознать, что работа на команду не является слабостью. Это зрелость, в которой могут быть заинтересованы топ-коллективы. Именно это должен добавить Окон в свою систему приоритетов, а не думать лишь о себе, что в конечном счёте может ему навредить.
Они сдерживали друг друга. Скорее всего, это будет длиться весь сезон во время важной борьбы с «Маклареном» и «Рейсинг Пойнт», — цитирует Брандла GPblog.
- 16 июля 2020
-
10:18
-
09:36
-
09:24
-
08:55
-
08:38
-
00:00
- 15 июля 2020
-
22:50
-
21:55
-
20:52
-
20:00
-
18:57
-
17:48
-
16:53
-
16:17
-
15:45
-
15:06
-
14:11
-
12:58
-
12:31
-
11:37
-
11:13
-
10:57
-
10:50
-
09:15
-
08:54
-
00:52
-
00:39
- 14 июля 2020
-
23:58
-
22:52
-
21:07
-
20:08
-
18:52
-
17:20
-
16:25
-
15:58