Экклстоун дал Феттелю совет насчёт продолжения карьеры

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю стоит обратить внимание на сотрудничество с небольшой развивающейся командой. По мнению функционера, подобный вызов поможет немецкому пилоту перезагрузить карьеру после ухода из «Феррари».



«Честно говоря, не знаю поступит так Себастьян или нет, я бы на его месте предпочёл перейти в гоночную конюшню, которая не является супертоповой. Попытаться поработать с людьми, которые только строят команду.



Я просто не вижу много причин, по которым он должен перейти в «Мерседес», например. Для небольшого коллектива работа с Феттелем уже станет победой при строительстве команды. И для него было бы хорошо сделать что-то совершенно новое, как тогда, когда он начинал вместе с «Ред Булл», — заявил Экклстоун в интервью немецкому изданию Bild.