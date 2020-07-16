Экклстоун дал Феттелю совет насчёт продолжения карьеры

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю стоит обратить внимание на сотрудничество с небольшой развивающейся командой. По мнению функционера, подобный вызов поможет немецкому пилоту перезагрузить карьеру после ухода из «Феррари».
«Честно говоря, не знаю поступит так Себастьян или нет, я бы на его месте предпочёл перейти в гоночную конюшню, которая не является супертоповой. Попытаться поработать с людьми, которые только строят команду.
Я просто не вижу много причин, по которым он должен перейти в «Мерседес», например. Для небольшого коллектива работа с Феттелем уже станет победой при строительстве команды. И для него было бы хорошо сделать что-то совершенно новое, как тогда, когда он начинал вместе с «Ред Булл», — заявил Экклстоун в интервью немецкому изданию Bild.
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