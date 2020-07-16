Протест «Рено» в адрес «Рейсинг Пойнт» рассмотрят не раньше августа

Международная автомобильная федерация (ФИА) не будет в ближайшее время рассматривать протест «Рено» по поводу несоответствия регламенту болида «Рейсинг Пойнт», утверждает известный испанский журналист Альберт Фабрега.



«Решение стюардов относительно протеста «Рено» в адрес «Рейсинг Пойнт» не ожидается до первой или второй гонки в Сильверстоуне», — написал Фабрега в «Твиттере».



Первая гонка в Сильверстоуне запланирована на 2 августа, второй этап на этой же трассе, который будет называться Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1, состоится 9 августа.



Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».

Босс команды Ф-1 считает, что ФИА и «Рейсинг Пойнт» пойдут на компромисс