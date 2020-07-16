Босс команды Ф-1 считает, что ФИА и «Рейсинг Пойнт» пойдут на компромисс

Руководитель одной из команд Формулы-1, чьё имя не называется, полагает, что Международная автомобильная федерация (ФИА) и «Рейсинг Пойнт» найдут компромисс в деле о копировании узлов болида «Мерседеса», которое открыто после протеста «Рено».
«Рейсинг Пойнт», вероятно, придётся только поменять тормоза. ФИА также согласилась на лёгкий компромисс с делом «Феррари» (речь идёт о несоответствии регламенту силовых установок «Скудерии» в 2019 году. – Прим. «Чемпионата»), чтобы не подвергать опасности Формулу-1 в целом», — цитирует функционера F1-Insider.
Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».
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