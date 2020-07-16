Хельмут Марко: Феттель более ценен, чем Перес

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о возможном переходе четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в «Рейсинг Пойнт» («Астон Мартин»). По словам функционера, немец более ценный актив, чем Серхио Перес, на чьё место и сватают Феттеля.

«Себастьяну 33 года, он в лучшем возрасте. Если у него есть возможность подписать контракт с „Астон Мартин“, это будет хорошим переходным решением. В 2022 году шансов будет гораздо больше. Кое у кого закончатся контракты, а лимит бюджетов вступит в полную силу. Так что у „Рено“ и „Макларена“ будут шансы бороться за лидерство.

Если посмотрите на выступление Переса в Австрии и как он прорвался с 16-го места на пятое, вы скажете, что у его болида есть потенциал. А Феттель определённо более ценен, чем Перес", — приводит слова Марко RTL.de.

Напомним, с 2021 года место Феттеля в «Феррари» займёт Карлос Сайнс.