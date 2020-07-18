На машине Гасли заменят мотор
Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тоюхаре Танабе сообщил, что пилот «Альфа Таури» перед гонкой Гран-при Венгрии получит новую силовую установку.
«Мы обнаружили некоторые данные и приняли решение не участвовать в третьем сегменте квалификации. Чтобы избежать дальнейших рисков, мы заменим силовую установку на машине Гасли, и это не будет стоить нам штрафа. Что касается силовой установки, использованной на протяжении уик-энда, то она будет отправлена в Сакуру, где мы разберёмся с проблемой», — приводит слова Танабе The Race.
Напомним, в квалификации Гран-при Венгрии Пьер Гасли сумел пробиться в третий сегмент, но не предпринял решающую попытку из-за проблем с мотором. Напарник француза, Даниил Квят, примет старт с семнадцатой позиции.
- 18 июля 2020
-
23:02
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:24
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:08
-
19:54
-
19:43
-
19:23
-
19:19
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:22
-
17:07
-
16:38
-
16:21
-
15:30
-
15:23
-
14:15
Партнерский контент