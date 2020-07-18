На машине Гасли заменят мотор

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тоюхаре Танабе сообщил, что пилот «Альфа Таури» перед гонкой Гран-при Венгрии получит новую силовую установку.

«Мы обнаружили некоторые данные и приняли решение не участвовать в третьем сегменте квалификации. Чтобы избежать дальнейших рисков, мы заменим силовую установку на машине Гасли, и это не будет стоить нам штрафа. Что касается силовой установки, использованной на протяжении уик-энда, то она будет отправлена в Сакуру, где мы разберёмся с проблемой», — приводит слова Танабе The Race.

Напомним, в квалификации Гран-при Венгрии Пьер Гасли сумел пробиться в третий сегмент, но не предпринял решающую попытку из-за проблем с мотором. Напарник француза, Даниил Квят, примет старт с семнадцатой позиции.