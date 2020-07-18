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Мик Шумахер: когда Шварцман и Мазепин подъехали ко мне, я оказался бессилен

Мик Шумахер: когда Шварцман и Мазепин подъехали ко мне, я оказался бессилен
Авто / Младшие серии 0

Гонщик академии «Феррари» Мик Шумахер прокомментировал ход основной гонки венгерского этапа Формулы-2. Немец финишировал на третьей позиции позади двух пилотов из России — Роберта Шварцмана и Никиты Мазепина.

«После пит-стопа было нелегко прогреть шины до нужной температуры, но спустя несколько кругов я вошёл в хороший ритм и смог опередить тех, кто был впереди. Как только я вышел в лидеры, то старался беречь покрышки, но когда Шварцман и Никита Мазепин подъехали ко мне на «софте», я оказался бессилен в обороне. Было важно финишировать на подиуме, и я думаю, что я выложился по максимуму и добился существенного результата для меня и для команды», — приводит слова Шумахера сайт академии «Феррари».

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