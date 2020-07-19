Штайнер: у Шварцмана всё здорово получается

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер похвалил российского пилота Роберта Шварцмана за успехи на старте сезона Формулы-2, но в то же время отметил, что ещё не размышлял, сможет ли россиянин стать претендентом на место в команде в 2021 году.
«Только увидел, что он победил. У него всё здорово получается. Вторая победа в сезоне. Отлично. У него все ладится сейчас. Плюс выиграл титул в прошлом году. Но в настоящий момент пока не планирую никого подписывать», — приводит слова Штайнера журналист Олег Карпов в своём телеграм-канале.
При этом Штайнер отметил, что в целом «Хаас» теперь готов взять пилота без опыта выступлений в Формуле-1: «Мы можем справиться с новичком. Мы уже на второй год работали с новичками на тренировках, и у нас не было проблем. Тем более что после Ф-3 и Ф-2 эти парни уже очень хорошо подготовлены. Конечно, в первый сезон мы не были готовы работать с новичками, потому что нам надо было расти, но сейчас мы можем справиться со всем».
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