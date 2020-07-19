Хэмилтон вышел в лидеры общего зачёта, опередив Боттаса на пять очков

На трассе «Хунгароринг» завершилась гонка Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришёл Макс Ферстаппен, третьим финишировал Валттери Боттас. Хэмилтон набрал максимум возможных очков (25 за победу и одно за лучший круг) и возглавил личный зачёт.
В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 63 очка
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 33 очка
4. Ландо Норрис («Макларен») — 26 очков
5. Александер Албон («Ред Булл») — 22 очка
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22 очка
7. Шарль Леклер («Феррари») — 18 очков
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18 очков
9. Карлос Сайнс («Макларен») — 14 очков
10. Себастьян Феттель («Феррари») — 9 очков
11. Даниэль Риккардо («Рено») — 8 очков
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6 очков
13. Эстебан Окон («Рено») — 4 очка
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 2 очка
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка
16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1 очко
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков
18. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков
19. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков
20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 121 очко
2. «Ред Булл» — 55 очков
3. «Макларен» — 40 очков
5. «Рейсинг Пойнт» — 40 очков
5. «Феррари» — 27 очков
6. «Рено» — 12 очков
7. «Альфа Таури» — 7 очков
8. «Хаас» — 2 очка
9. «Альфа Ромео» — 2 очка
10. «Уильямс» — 0 очков.
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