Хэмилтон вышел в лидеры общего зачёта, опередив Боттаса на пять очков

На трассе «Хунгароринг» завершилась гонка Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришёл Макс Ферстаппен, третьим финишировал Валттери Боттас. Хэмилтон набрал максимум возможных очков (25 за победу и одно за лучший круг) и возглавил личный зачёт.



В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 63 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 33 очка

4. Ландо Норрис («Макларен») — 26 очков

5. Александер Албон («Ред Булл») — 22 очка

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22 очка

7. Шарль Леклер («Феррари») — 18 очков

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18 очков

9. Карлос Сайнс («Макларен») — 14 очков

10. Себастьян Феттель («Феррари») — 9 очков

11. Даниэль Риккардо («Рено») — 8 очков

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6 очков

13. Эстебан Окон («Рено») — 4 очка

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 2 очка

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка

16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1 очко

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков

18. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков

19. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков

20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 121 очко

2. «Ред Булл» — 55 очков

3. «Макларен» — 40 очков

5. «Рейсинг Пойнт» — 40 очков

5. «Феррари» — 27 очков

6. «Рено» — 12 очков

7. «Альфа Таури» — 7 очков

8. «Хаас» — 2 очка

9. «Альфа Ромео» — 2 очка

10. «Уильямс» — 0 очков.