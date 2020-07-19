Ферстаппен: ощущения как от победы. Думал, что вообще не буду гоняться

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Венгрии.



«Конечно, я не так хотел начать гонку. Механики проделали потрясающую работу, починив машину. Я хотел отплатить им вторым местом. Первый круг был определяющим. Мы приняли правильные решения и имели нужный темп. Для нас хорошо, что мы сумели разделить два „Мерседеса“. Ощущения от машины были хорошие, как новенькая! Потребовалось некоторое время, но всё работало нормально.



Я видел, что Боттас догоняет меня, но здесь довольно трудно ехать вплотную. Ну а на последнем круге у нас был трафик, но мы выдержали. Я был очень доволен вторым местом, ведь думал, что вообще не буду гоняться. Так что ощущения от второго места как от победы», — сказал Ферстаппен в послегоночном интервью.