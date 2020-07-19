Ферстаппен: ощущения как от победы. Думал, что вообще не буду гоняться

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Венгрии.
«Конечно, я не так хотел начать гонку. Механики проделали потрясающую работу, починив машину. Я хотел отплатить им вторым местом. Первый круг был определяющим. Мы приняли правильные решения и имели нужный темп. Для нас хорошо, что мы сумели разделить два „Мерседеса“. Ощущения от машины были хорошие, как новенькая! Потребовалось некоторое время, но всё работало нормально.
Я видел, что Боттас догоняет меня, но здесь довольно трудно ехать вплотную. Ну а на последнем круге у нас был трафик, но мы выдержали. Я был очень доволен вторым местом, ведь думал, что вообще не буду гоняться. Так что ощущения от второго места как от победы», — сказал Ферстаппен в послегоночном интервью.
- 19 июля 2020
-
18:41
-
18:41
-
18:37
-
18:36
-
18:20
-
17:51
-
17:20
-
16:39
-
16:28
-
15:59
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:56
-
13:54
-
13:22
-
13:20
-
13:04
-
12:58
-
12:00
-
11:58
-
11:42
-
10:51
-
09:10
-
09:00
-
07:15
-
00:40
-
00:28
- 18 июля 2020
-
23:56
-
23:34
-
23:28
-
23:02
-
22:40
-
22:35
-
22:30